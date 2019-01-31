Рязанку с двумя малолетними детьми лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-31T13:29:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанский районный суд признал жительницу деревни Слободка виновной – женщина обвинялась в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. А детей у нее двое – 2013 и 2018 годов рождения, сообщает издательство «Пресса».

Тревогу еще год назад забили местные медики: посетив дом для осмотра новорожденного, педиатр и медсестра пришли в ужас. Повсюду грязь, чистой одежды у детей нет.

Младенца при этом не кормили, признаков смены пеленок медики тоже не обнаружили. Старший ребенок не разговаривает и отстает в развитии. Что такое детский сад он не знает, игрушек в доме нет. Обоим при этом требовалось лечение, к врачам же мама не обращалась.

Позже семьей занялись органы опеки: детей отправили в госучреждения, а женщину – на экспертизу. Врачи диагностировали психическое расстройство, признав рязанку не полностью вменяемой и рекомендовав ей обратиться в поликлинику к психиатру.

Суд в итоге ограничил женщину в родительских правах и присудил 200 часов обязательных работ.

Малыша сейчас хотят передать под опеку. Оба ребенка пока живут в специализированных госучреждениях.

Что касается родственников... О папе или папах неизвестно ничего. Но в доме, помимо нездоровой матери и двух детей, жила и бабушка – вменяемая и дееспособная. Однако она состоянием внуков не интересовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU