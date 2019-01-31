2019-01-31T14:06:28+03:00
Общество

В рязанской колонии появится церковный хор

Петь в нем будут сами арестанты
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Исправительную колонию №2 посетили священнослужители, помогающие региональному УФСИН работать с заключенными. Они встретились с православной общиной колонии, побывали в местном храме и в общежитиях для арестантанов.

- В библиотеке осужденные рассказали гостям, как в колонии проводятся богослужения и совершаются обряды. Многие представители общины обучаются на курсах «Православного вероучения», которые проводят педагоги РГУ имени Сергея Есенина, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время в ИК будет создан православный хор, петь в котором будут сами заключенные. Это будет первый, и пока единственный подобный церковный коллектив в Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанской глубинке бродячие собаки грызут кошек, коз и пугают почтальонов
Из 40 катков, обещанных администрацией Рязани, работает лишь половина
На пожаре в пятиэтажном общежитии Рязани пострадал мужчина
Не желая уходить из квартиры рязанки, гостья зарезала ее – дело передано в суд
Губернатор попросил рязанцев не садиться за руль автомобилей и не выходить из дома
Рязанку с двумя малолетними детьми лишили родительских прав
В Рязани пропала 46-летняя женщина
61-летний водитель троллейбуса спровоцировал серьезное ДТП в Рязани
В Рязани на «зебре» со светофором сбили пешехода
В Рязани мешающие очистке дорог автомобили начали убирать эвакуаторами
Федеральный общественник жестко раскритиковала капремонт в Рязани
Рязанцев предупреждают о дальнейшем усилении гололедицы
На рязанских прилавках обнаружили еще один фальсификат - икру палтуса