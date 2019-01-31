В рязанской колонии появится церковный хор

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-31T14:06:28+03:00

Петь в нем будут сами арестанты

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Исправительную колонию №2 посетили священнослужители, помогающие региональному УФСИН работать с заключенными. Они встретились с православной общиной колонии, побывали в местном храме и в общежитиях для арестантанов.

- В библиотеке осужденные рассказали гостям, как в колонии проводятся богослужения и совершаются обряды. Многие представители общины обучаются на курсах «Православного вероучения», которые проводят педагоги РГУ имени Сергея Есенина, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время в ИК будет создан православный хор, петь в котором будут сами заключенные. Это будет первый, и пока единственный подобный церковный коллектив в Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU