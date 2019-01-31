В Рязани пропала 46-летняя женщина
Ее местонахождение не известно с 7 января этого года
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В четверг, 31 января, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию об исчезновении Ирины Анатольевны Афанаскиной (1972 г.р.). Сообщается, что местонахождение женщины не известно с 7 января 2019 года.
Ее приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Была одета в серую шубу, черную шапку и черные сапоги. Носит очки.
Всем, кто что-либо знает о судьбе Ирины Анатольевны, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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