61-летний водитель троллейбуса спровоцировал серьезное ДТП в Рязани

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-31T12:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 30 января, в 17.06 на Московском шоссе, на повороте к микрорайону Дягилево Военное, произошло ДТП с участием троллейбуса №1.

61-летний мужчина, управляя троллейбусом ЗИУ, при повороте налево не пропустил встречный автомобиль «Газель», которым управлял 24-летний молодой человек. Произошло столкновение.

Пресс-служба ГИБДД уточняется, что в происшествии травмы получили водитель и два пассажира троллейбуса. Всем им была оказана медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Также зарегистрировано 30 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано шесть нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU