В Рязани на «зебре» со светофором сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-31T12:22:20+03:00

По предварительной информации, шел он на разрешающий сигнал светофора.

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В среду, 30 января, около 8 часов 20 минут в Рязани произошло ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в Канищеве – на улице Интернациональной, около поликлиники ОКБ.

68-летний житель областного центра на легковом автомобиле Renault Sandero сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, человек шел на разрешающий сигнал светофора.

В результате пешеходу понадобилась помощь врачей, однако обошлось без госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU