В Рязани мешающие очистке дорог автомобили начали убирать эвакуаторами
Минувшие сутки стали для Рязани своего рода историческими: коммунальщики взялись за капитальную уборку снега на не магистральной улице – повезло Татарской.
Приступили к работе утром 30 января и продолжали чистить круглосуточно – до утра следующего дня. По информации пресс-службы горадминистрации, на пять вечера 31 января с улицы вывезли более 1 тыс. куб. метров. Для сравнения: в предыдущие выходные, то есть за два дня, со всего (!) города вывезли 6,5 тыс. куб. метров.
Дирекции благоустройства и подрядчик работали на Татарской вместе с Госавтоинспекцией: автомобили, оставленные на обочине и мешающие уборке, переставляли с помощью эвакуатора на очищенные участки.
– Улица Татарская – одна из самых оживленных межквартальных дорог. Далее уборку продолжат на прилегающих к ней улицах: Пушкина, 2-й, 4-й и 5-й Линии, затем на улице Островского, – сообщили в администрации Рязани.
В ближайшее время масштабно вывозить снег начнут в Октябрьском районе – первой очистят улицу Рязанскую. Отсюда планируют вывезти порядка 16 тыс. куб. метров снега.
ИСТОЧНИК KP.RU