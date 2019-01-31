2019-01-31T10:36:58+03:00
Недвижимость

В Рязани мешающие очистке дорог автомобили начали убирать эвакуаторами

Иначе нормально убрать снег с улицы Татарской так и не удалось бы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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Минувшие сутки стали для Рязани своего рода историческими: коммунальщики взялись за капитальную уборку снега на не магистральной улице – повезло Татарской.

Приступили к работе утром 30 января и продолжали чистить круглосуточно – до утра следующего дня. По информации пресс-службы горадминистрации, на пять вечера 31 января с улицы вывезли более 1 тыс. куб. метров. Для сравнения: в предыдущие выходные, то есть за два дня, со всего (!) города вывезли 6,5 тыс. куб. метров.

Дирекции благоустройства и подрядчик работали на Татарской вместе с Госавтоинспекцией: автомобили, оставленные на обочине и мешающие уборке, переставляли с помощью эвакуатора на очищенные участки.

– Улица Татарская – одна из самых оживленных межквартальных дорог. Далее уборку продолжат на прилегающих к ней улицах: Пушкина, 2-й, 4-й и 5-й Линии, затем на улице Островского, – сообщили в администрации Рязани.

В ближайшее время масштабно вывозить снег начнут в Октябрьском районе – первой очистят улицу Рязанскую. Отсюда планируют вывезти порядка 16 тыс. куб. метров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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