В Рязани мешающие очистке дорог автомобили начали убирать эвакуаторами

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-31T10:36:58+03:00

Иначе нормально убрать снег с улицы Татарской так и не удалось бы

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Минувшие сутки стали для Рязани своего рода историческими: коммунальщики взялись за капитальную уборку снега на не магистральной улице – повезло Татарской.

Приступили к работе утром 30 января и продолжали чистить круглосуточно – до утра следующего дня. По информации пресс-службы горадминистрации, на пять вечера 31 января с улицы вывезли более 1 тыс. куб. метров. Для сравнения: в предыдущие выходные, то есть за два дня, со всего (!) города вывезли 6,5 тыс. куб. метров.

Дирекции благоустройства и подрядчик работали на Татарской вместе с Госавтоинспекцией: автомобили, оставленные на обочине и мешающие уборке, переставляли с помощью эвакуатора на очищенные участки.

– Улица Татарская – одна из самых оживленных межквартальных дорог. Далее уборку продолжат на прилегающих к ней улицах: Пушкина, 2-й, 4-й и 5-й Линии, затем на улице Островского, – сообщили в администрации Рязани.

В ближайшее время масштабно вывозить снег начнут в Октябрьском районе – первой очистят улицу Рязанскую. Отсюда планируют вывезти порядка 16 тыс. куб. метров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU