Рязанцев предупреждают о дальнейшем усилении гололедицы
При этом видимость на дорогах упадет из-за сильного тумана
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального филиала Гидрометцентра.
Синоптики предупреждают, что в четверг, 31 января, в области не просто сохранится, а усилится гололедица. При этом местами туман – видимость упадет до 200-500 метров.
Напомним, под конец января в регион пришел переохлажденный дождь – это вид осадков, при котором с неба летят капли воды диаметром 0,5-5 мм. А учитывая, что в четверг обещают 0…-5ºС, попадая на землю вода эта замерзает крайне быстро.
ИСТОЧНИК KP.RU