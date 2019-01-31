Рязанцев предупреждают о дальнейшем усилении гололедицы

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-31T09:38:41+03:00

При этом видимость на дорогах упадет из-за сильного тумана

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального филиала Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что в четверг, 31 января, в области не просто сохранится, а усилится гололедица. При этом местами туман – видимость упадет до 200-500 метров.

Напомним, под конец января в регион пришел переохлажденный дождь – это вид осадков, при котором с неба летят капли воды диаметром 0,5-5 мм. А учитывая, что в четверг обещают 0…-5ºС, попадая на землю вода эта замерзает крайне быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU