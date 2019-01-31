На рязанских прилавках обнаружили еще один фальсификат - икру палтуса
В Рязанской области Роспотребнадзор обнаружил фальсифицированную икру палтуса. На консервированной продукции под названием «Кольская черная» в качестве производителей указаны ООО и ОАО «Мурманский рыбокомбинат» с адресом: 183001, город Мурманск, территория Рыбный порт.
- По официальной информации, поступившей из управления Роспотребнадзора по Мурманской области, данными производителями консервы «Икра палтуса «Кольская черная» не вырабатываются, - говорится в релизе.
Так как товар маркируется недостоверными данными, то и производится он в неизвестных условиях из неизвестного сырья. Поэтому покупателей призывают не рисковать здоровьем, приобретая такую икру, а сообщать в региональное управление Роспотребнадзора о фактах продажи этого фальсификата.
ИСТОЧНИК KP.RU