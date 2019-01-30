Из Москвы в Рязань собираются запустить поезд «Ласточка»
Министерство транспорта Рязанской области сообщило, что существует проект связать Рязань и Москву скоростными поездами «Ласточка», которые уже курсируют, например, между столицей и Тверью, преодолевая 176 км за 1 час 40 минут – 1 час 55 минут.
Для этого необходимо построить 200-километровую железнодорожную скоростную магистраль. Главная цель – повысить инвестиционный и туристический потенциал нашего региона.
Рязанская область уже проводит работу с «РЖД» по разработке расписания движения поездов, предусматривающего сокращение времени на передвижение поездов до Москвы. Сегодня самые быстрые из них – скорые пригородные электропоезда повышенной комфортности «Экспресс» 2014 года выпуска. Минимальное время, за которое они проходят 200 км, составляет 2 часа 40 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU