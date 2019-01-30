Из Москвы в Рязань собираются запустить поезд «Ласточка»

30 Янв. 21:03 2019-01-30T21:13:33+03:00

Чтобы сократить время проезда до 1 часа 50 минут, необходимо построить новую железнодорожную магистраль до столицы

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Министерство транспорта Рязанской области сообщило, что существует проект связать Рязань и Москву скоростными поездами «Ласточка», которые уже курсируют, например, между столицей и Тверью, преодолевая 176 км за 1 час 40 минут – 1 час 55 минут.

Для этого необходимо построить 200-километровую железнодорожную скоростную магистраль. Главная цель – повысить инвестиционный и туристический потенциал нашего региона.

Рязанская область уже проводит работу с «РЖД» по разработке расписания движения поездов, предусматривающего сокращение времени на передвижение поездов до Москвы. Сегодня самые быстрые из них – скорые пригородные электропоезда повышенной комфортности «Экспресс» 2014 года выпуска. Минимальное время, за которое они проходят 200 км, составляет 2 часа 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU