2019-01-30T19:34:00+03:00
Происшествия

ДТП с участием троллейбуса произошло в Рязани на повороте в Дягилево

В автоаварии пострадало 2 человека, на Московском шоссе образовались длинные автомобильные пробки
Сергей ЮРЧЕНКО
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На фото Юрия Петрова: у троллейбуса помяты задние двери, у «Газели» – кабинаНа фото Юрия Петрова: у троллейбуса помяты задние двери, у «Газели» – кабина
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В вечерних сумерках 30 янввря возле поста ДПС на выезде из Рязани в сторону Москвы, то есть у поворота на улицу Авиационную (военный городок Дягилево), столкнулись троллейбус маршрута №1 и грузовая «Газель». Фото с места происшествия очевидцы разместили в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

В результате столкновения оба транспортных средства получили заметные повреждения: у троллейбуса помяты задние двери, у «Газели» – кабина.

Управление МВД по Рязанской области сообщило о двух пострадавших.

В обе стороны от места аварии на Московском шоссе образовались автомобильные пробки длиной до 600 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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