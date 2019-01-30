ДТП с участием троллейбуса произошло в Рязани на повороте в Дягилево

30 Янв. 19:20 2019-01-30T19:34:00+03:00

На фото Юрия Петрова: у троллейбуса помяты задние двери, у «Газели» – кабина

В автоаварии пострадало 2 человека, на Московском шоссе образовались длинные автомобильные пробки

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В вечерних сумерках 30 янввря возле поста ДПС на выезде из Рязани в сторону Москвы, то есть у поворота на улицу Авиационную (военный городок Дягилево), столкнулись троллейбус маршрута №1 и грузовая «Газель». Фото с места происшествия очевидцы разместили в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

В результате столкновения оба транспортных средства получили заметные повреждения: у троллейбуса помяты задние двери, у «Газели» – кабина.

Управление МВД по Рязанской области сообщило о двух пострадавших.

В обе стороны от места аварии на Московском шоссе образовались автомобильные пробки длиной до 600 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU