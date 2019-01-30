В Рязани мужчина пытался вынести телефон из «Ашана»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-30T18:06:17+03:00

После покушения на кражу гражданина Узбекистана арестовали на 2 месяца

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30 января Железнодорожный суд Рязани избрал меру пресечения для гражданина Узбекистана, который пытался украсть мобильный телефон и гипермаркета «Ашан». Само преступление произошло тремя днями ранее.

Гостю из Средней Азии приглянулся аппарат стоимостью 8319 рублей, который он решил вынести из магазина под одеждой, однако охрана задержала его уже на выходе из торгового зала.

Районный отдел полиции выступил с ходатайством о заключении неудавшегося воришки под стражу, и Фемида вынесла положительное решение, арестовав мужчину на 2 месяца, пока идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU