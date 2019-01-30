2019-01-30T18:06:53+03:00
Происшествия

Пресс-секретарь губернатора официально прокомментировал массовую эвакуацию из школ Рязани

Всего таких учреждений, как выясняется, было 19
Мария БЛИНОВА
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В группе правительства Рязанской области ВКонтакте появился официальный комментарий властей о волне эвакуаций, случившихся в облцентре утром 30 января. Позицию кабмина озвучил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

– Сегодня около 10.30 поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 19 школах областного центра, а также в нескольких торговых центрах и социальных объектах Рязани. Во всех учреждениях прошли поверочные мероприятия, проводилась частичная эвакуация. К настоящему моменту информация об угрозах жизни и здоровью граждан не подтвердилась, все школы работают в штатном режиме, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб проводят проверки еще в нескольких организациях. Хотелось бы напомнить, что за такие деяния, за распространение недостоверной информации подобного рода предусмотрена уголовная ответственность, – говорится в сообщении пресс-секретаря.

Напомним, информация об эвакуации появилась в соцсетях в среду утром. Писали и дети, и их встревоженные родители, однако даже к полудню добиться хоть какой-то информации от правоохранительных органов не удалось.

Однако чуть позже собственный источник в силовых структурах пояснил «Комсомолке» ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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