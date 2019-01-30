Суд вынес приговор рязанцу, закрутившему роман с 14-летней девочкой

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-30T16:48:46+03:00

Барышня при этом всем довольна и, как может, защищает возлюбленного

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Суд Рязанского района вынес приговор жителю села Подвязье – мужчина обвинялся в интимной связи с девушкой моложе 16 лет, сообщает издательство «Пресса».

Роман закрутился прошлым летом: любовь накрыла 24-летнего парня и 14-летнюю девочку. Походив, держась за руки, они перешли к более близким отношениям – в суде доказаны два случая интимных свиданий.

По словам помощника прокурора Рязанского района Анастасии Чумаченко, оба молодых человека из благополучных семей. Кстати, в суде девушка активно защищала возлюбленного и, цитируем, «выражала желание выйти за него замуж».

Пока же молодых людей ждет недюжинное испытание на стойкость: молодой человек остался на свободе – суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU