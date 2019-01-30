Суд вынес приговор рязанцу, закрутившему роман с 14-летней девочкой
Суд Рязанского района вынес приговор жителю села Подвязье – мужчина обвинялся в интимной связи с девушкой моложе 16 лет, сообщает издательство «Пресса».
Роман закрутился прошлым летом: любовь накрыла 24-летнего парня и 14-летнюю девочку. Походив, держась за руки, они перешли к более близким отношениям – в суде доказаны два случая интимных свиданий.
По словам помощника прокурора Рязанского района Анастасии Чумаченко, оба молодых человека из благополучных семей. Кстати, в суде девушка активно защищала возлюбленного и, цитируем, «выражала желание выйти за него замуж».
Пока же молодых людей ждет недюжинное испытание на стойкость: молодой человек остался на свободе – суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU