2019-01-30T15:46:31+03:00
Общество

На Рязанскую область идет переохлажденный дождь

Этот не то же самое, что ледяной дождь, но легче нам от этого не будет
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального филиала Гидрометцентра на 31 января.

По информации синоптиков, в четверг будет облачная погода. Ночью на большей части области ожидаются снег и мокрый снег. Днем местами мокрый снег и переохлажденный дождь.

В отдельных районах региона туман: видимость местами упадет до 200-500 метров. Ветер будет дуть южный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -5...0°С, местами мороз достигнет -10 °С. Днем температура не изменится – ожидаются ровно те же -5...0°С.

Кстати, о переохлажденном дожде: не путайте его с ледяным дождем! В последнем случае с неба летят маленькие шарики льда с водой внутри.

Переохлажденный же дождь – это капли воды диаметром до 5 мм. Учитывая, что на улице хоть небольшой, но мороз, упав на землю/дорогу и прочие поверхности, вся эта радость превратится в лед.

Так что на этот раз предупреждение для водителей актуально, как никогда: Внимание! На дорогах гололед!

ИСТОЧНИК KP.RU

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