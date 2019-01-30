Причина эвакуации вокзала «Рязань-2» – бесхозная сумка

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-30T14:19:25+03:00

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В среду, 30 января, в Рязани из-за сообщений о минировании эвакуировали целый ряд школ и несколько торговых центов. Также был эвакуирован железнодорожный вокзал «Рязань-2». Причиной для эвакуации вокзала стало не анонимное сообщение, как в случае со школами, а обнаруженная в здании бесхозная сумка.

На место приехал кинолог с собакой. После обследования сумки оказалось, что никаких опасных предметов в ней нет – только личные вещи.

В настоящее время вокзал принимает и отправляет составы в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU