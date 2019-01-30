ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье в Рязани
Столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовик Man
Фото с места ДТП.
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Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье, 27 января, в Рязани. На 201-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовик Man.
Первоначально сообщалось, что 64-летний рязанец на автомобиле Nissan, выезжая со второстепенной дороги, врезался в грузовик. От полученных травм водитель легковушки скончался.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии позвонить по телефонам (4912) 29-95-86, 46-30-40 или обратиться по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28.
ИСТОЧНИК KP.RU
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