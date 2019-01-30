В Рязанском районе семья отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-30T12:58:45+03:00

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Вечером во вторник, 29 января, в садоводческом товариществе «Дачник» в Листвянском сельском поселении Рязанского района едва не произошла трагедия. Муж с женой, а также их дети 2005 и 2013 годов рождения находились в своем двухэтажном доме. Истопив печь, они, по всей видимости, слишком рано закрыли заслонку.

Утром, 30 января, поступил звонок в скорую. Издательство «Пресса» сообщает, что вся семья была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом. Мама с детьми в состоянии средней тяжести находится в детской областной клинической больнице. Глава семейства в удовлетворительном состоянии помещен в ОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU