В Рязани автоледи на иномарке сбила 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-30T12:33:21+03:00

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Во вторник, 29 января, в Рязани на улице Весенней 26-летняя рязанка, управляя иномаркой Ford Fusion, сбила 17-девушку. Последняя, по предварительной информации, переходила дорогу в вне пешеходного перехода.

Пострадавшая получила травмы – ей оказана медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на рязанских дорогах произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также зарегистрировано 27 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны два нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU