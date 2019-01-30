В Рязани автоледи на иномарке сбила 17-летнюю девушку
Пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода
Фото с места ДТП.
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Во вторник, 29 января, в Рязани на улице Весенней 26-летняя рязанка, управляя иномаркой Ford Fusion, сбила 17-девушку. Последняя, по предварительной информации, переходила дорогу в вне пешеходного перехода.
Пострадавшая получила травмы – ей оказана медицинская помощь.
Всего за минувшие сутки на рязанских дорогах произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также зарегистрировано 27 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны два нетрезвых водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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