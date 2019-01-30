2019-01-30T12:33:21+03:00
Происшествия

В Рязани автоледи на иномарке сбила 17-летнюю девушку

Пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

Во вторник, 29 января, в Рязани на улице Весенней 26-летняя рязанка, управляя иномаркой Ford Fusion, сбила 17-девушку. Последняя, по предварительной информации, переходила дорогу в вне пешеходного перехода.

Пострадавшая получила травмы – ей оказана медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на рязанских дорогах произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также зарегистрировано 27 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны два нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани мужчина пытался вынести телефон из «Ашана»
Пресс-секретарь губернатора официально прокомментировал массовую эвакуацию из школ Рязани
Суд вынес приговор рязанцу, закрутившему роман с 14-летней девочкой
На Рязанскую область идет переохлажденный дождь
Рязанцев приглашают на бесплатное скрининговое обследование
Причина эвакуации вокзала «Рязань-2» – бесхозная сумка
Источник: сообщения о заминировании приходили на электронную почту школ Рязани
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье в Рязани
В Рязанском районе семья отравилась угарным газом
Угнавшему и разбившему чужой внедорожник рязанцу вынесли приговор
Рязанскую АГЗС проверяют следователи – меры безопасности здесь на уровне «И так сойдет!»
На пожаре в Рязани сгорели два автомобиля и пострадал мужчина
У рязанского предприятия арестовали технику из-за проблем с налогами
На пожаре в рязанском райцентре погибла женщина
Рязанцы оказались одними из лучших заемщиков в России
На четырех улицах Рязани два дня подряд будут отключать свет
На одной из улиц Рязани организовали круглосуточный вывоз снега – и это не центр города