Угнавшему и разбившему чужой внедорожник рязанцу вынесли приговор

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-30T11:46:30+03:00

Он хотел тайком отвезти знакомых в город, но по пути попал в ДТП

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В Спасском районе вынесли приговор молодому человеку, который взял без разрешения и разбил чужой внедорожник. На нем угонщик хотел отвезти знакомых с базы отдыха, где отдыхала компания, в Рязань.

Как сообщает пресс-служба суда, когда хозяин автомобиля уснул, «благодетель» вынул из его кармана ключи, отключил сигнализацию и сел за руль. По пути случилось ДТП, в результате которого угнанная машина пострадала примерно на 300 тысяч рублей (именно во столько эксперты оценили стоимость ремонта).

Подсудимого признали виновным и наказали его ограничением свободы сроком на 1,5 года. Ему запрещено выходить из дома ночью (с 22.00 до 6.00) и выезжать за пределы административного округа. Также на него возложили обязанность отмечаться в специализированном госоргане.

ИСТОЧНИК KP.RU