Рязанцев приглашают на бесплатное скрининговое обследование
По результатам врачи дадут персональные рекомендации
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1 февраля с 14 до 17 часов в ТРЦ «М5МОЛЛ» все желающие смогут пройти бесплатное скрининговое обследование. Акция организована службой профилактики регионального минздрава и приурочена к всемирному дню борьбы с раком.
- Приглашаем всех желающих посетить площадку, где можно бесплатно пройти обследование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, - сообщили в группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».
По результатам осмотра врачи дадут рязанцам персональные рекомендации.
ИСТОЧНИК KP.RU