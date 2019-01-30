Рязанцев приглашают на бесплатное скрининговое обследование

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-30T14:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

1 февраля с 14 до 17 часов в ТРЦ «М5МОЛЛ» все желающие смогут пройти бесплатное скрининговое обследование. Акция организована службой профилактики регионального минздрава и приурочена к всемирному дню борьбы с раком.

- Приглашаем всех желающих посетить площадку, где можно бесплатно пройти обследование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, - сообщили в группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

По результатам осмотра врачи дадут рязанцам персональные рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU