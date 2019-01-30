Рязанскую АГЗС проверяют следователи – меры безопасности здесь на уровне «И так сойдет!»
В Скопинском районе в отношении сотрудницы газозаправочной станции возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Рязанской области. Статья – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данным следствия, в ноябре прошлого года работница АГЗС, расположенной около села Гремячка, заправила бытовой газовый баллон пожароопасной пропан-бутановой газовой смесью. Причем сделала это на установке по заправке автомобилей.
При таком способе определить степень наполнения баллона невозможно: для этого его нужно взвешивать. А если емкость переполнить газом, то даже при небольшом повышении температуры воздуха произойдет, согласно официальной формулировке, разгерметизация. Проще говоря – баллон взорвется.
Кроме того, на АГЗС невозможно проверить пригодность баллона к использованию, то есть его безопасность.
Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU