Рязанскую АГЗС проверяют следователи – меры безопасности здесь на уровне «И так сойдет!»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-30T11:18:02+03:00

Сотрудница заправила обычный бытовой баллон на установке для автомобилей

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В Скопинском районе в отношении сотрудницы газозаправочной станции возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Рязанской области. Статья – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, в ноябре прошлого года работница АГЗС, расположенной около села Гремячка, заправила бытовой газовый баллон пожароопасной пропан-бутановой газовой смесью. Причем сделала это на установке по заправке автомобилей.

При таком способе определить степень наполнения баллона невозможно: для этого его нужно взвешивать. А если емкость переполнить газом, то даже при небольшом повышении температуры воздуха произойдет, согласно официальной формулировке, разгерметизация. Проще говоря – баллон взорвется.

Кроме того, на АГЗС невозможно проверить пригодность баллона к использованию, то есть его безопасность.

Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU