На пожаре в Рязани сгорели два автомобиля и пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-30T10:43:42+03:00

От госпитализации он отказался

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Во вторник, 29 января, в 15 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани – в поселке Строитель загорелся блочный гараж, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

На место выехали четыре пожарных автомобиля, 12 сотрудников личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате гараж с двумя автомобилями сгорел – постройка повреждена по всей площади, машины огонь уничтожил полностью.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, на пожаре пострадал человек: мужчина получил ожоги рук. От госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU