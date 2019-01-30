На пожаре в Рязани сгорели два автомобиля и пострадал мужчина
От госпитализации он отказался
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Во вторник, 29 января, в 15 часов 10 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани – в поселке Строитель загорелся блочный гараж, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
На место выехали четыре пожарных автомобиля, 12 сотрудников личного состава Государственной противопожарной службы.
В результате гараж с двумя автомобилями сгорел – постройка повреждена по всей площади, машины огонь уничтожил полностью.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, на пожаре пострадал человек: мужчина получил ожоги рук. От госпитализации он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU