У рязанского предприятия арестовали технику из-за проблем с налогами

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-30T10:30:26+03:00

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Судебные приставы арестовали имущество ЗАО «Касимовстройкерамика». Как сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области, предприятие, занимающееся производством кирпича, задолжало по налогам более 7,5 миллиона рублей.

Если неплательщик не погасит всю сумму в течение 10 дней, после соответствующей оценки с молотка уйдут восемь единиц техники, включая легковой автомобиль, трактор, универсальный экскаватор и погрузчики.

- Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику - юридическому лицу, - говорится в релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU