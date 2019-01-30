2019-01-30T10:30:26+03:00
Экономика

У рязанского предприятия арестовали технику из-за проблем с налогами

Задолженность ЗАО «Касимовстройкерамика» превысила 7,5 миллиона рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Судебные приставы арестовали имущество ЗАО «Касимовстройкерамика». Как сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области, предприятие, занимающееся производством кирпича, задолжало по налогам более 7,5 миллиона рублей.

Если неплательщик не погасит всю сумму в течение 10 дней, после соответствующей оценки с молотка уйдут восемь единиц техники, включая легковой автомобиль, трактор, универсальный экскаватор и погрузчики.

- Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику - юридическому лицу, - говорится в релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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