2019-01-30T10:34:12+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском райцентре погибла женщина

Распространения огня на другие квартиры трехэтажного дома удалось избежать
Мария БЛИНОВА
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В среду, 30 января, в 2 часа 15 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Шиловском районе, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Огонь вспыхнул в райцентре Шилово – в рабочем поселке загорелась двухкомнатная квартира в трехэтажном бетонном доме. На место выехали два пожарных автомобиля, четыре сотрудника личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате повреждены постельные принадлежности. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, на пожаре погиб человек – хозяйка квартиры 1951 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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