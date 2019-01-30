2019-01-30T09:51:25+03:00
Экономика

Рязанцы оказались одними из лучших заемщиков в России

И уступают только москвичам
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская область стала одним из лидеров по доле граждан с высоким кредитным рейтингом. С показателем 83% регион уступает только Москве и идет вровень с Чукотским АО, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Жителей с низким рейтингом больше всего насчитали в Тыве и на Алтае – 29% и 22% от общего количества заемщиков. Всего же исследователи проанализировали данные почти о 78 миллионах людей по всей стране, которые когда-либо брали кредит в банке или займ в микрофинансовой организации.

ОКБ пояснило, что с 31 января вступает в силу закон, согласно которому бюро вместе с кредитным отчетом бюро будут выдаватьзаемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. При этом балл будет рассчитываться по уже существующим моделям скоринга (системы оценки клиентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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