2019-01-30T09:16:26+03:00
Недвижимость

На четырех улицах Рязани два дня подряд будут отключать свет

Электричества не будет днем – до 16.00
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду и четверг – 30 и 31 января – на четырех улицах Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключения необходимы для ремонтных работ на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Оба дня с 9.30 до 16.00 света не будет по следующим адресам:

– улица Мервинская, дома с 99 по 115 (нечетная сторона) и дом 138;

– улица Советская, дома с 88 по 156 (четная сторона), дома с 35 по 63 (нечетная сторона), дома 33а, 33б, 33в и 33г;

– улица Интернатская, дома с 1 по 47;

– улица Речная, дома с 13 по 15, дом 33 и дома с 39 по 47.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани мужчина пытался вынести телефон из «Ашана»
Пресс-секретарь губернатора официально прокомментировал массовую эвакуацию из школ Рязани
Суд вынес приговор рязанцу, закрутившему роман с 14-летней девочкой
На Рязанскую область идет переохлажденный дождь
Рязанцев приглашают на бесплатное скрининговое обследование
Причина эвакуации вокзала «Рязань-2» – бесхозная сумка
Источник: сообщения о заминировании приходили на электронную почту школ Рязани
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье в Рязани
В Рязанском районе семья отравилась угарным газом
В Рязани автоледи на иномарке сбила 17-летнюю девушку
Угнавшему и разбившему чужой внедорожник рязанцу вынесли приговор
Рязанскую АГЗС проверяют следователи – меры безопасности здесь на уровне «И так сойдет!»
На пожаре в Рязани сгорели два автомобиля и пострадал мужчина
У рязанского предприятия арестовали технику из-за проблем с налогами
На пожаре в рязанском райцентре погибла женщина
Рязанцы оказались одними из лучших заемщиков в России
На одной из улиц Рязани организовали круглосуточный вывоз снега – и это не центр города