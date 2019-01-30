На четырех улицах Рязани два дня подряд будут отключать свет

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-30T09:16:26+03:00

Электричества не будет днем – до 16.00

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В среду и четверг – 30 и 31 января – на четырех улицах Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключения необходимы для ремонтных работ на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Оба дня с 9.30 до 16.00 света не будет по следующим адресам:

– улица Мервинская, дома с 99 по 115 (нечетная сторона) и дом 138;

– улица Советская, дома с 88 по 156 (четная сторона), дома с 35 по 63 (нечетная сторона), дома 33а, 33б, 33в и 33г;

– улица Интернатская, дома с 1 по 47;

– улица Речная, дома с 13 по 15, дом 33 и дома с 39 по 47.

ИСТОЧНИК KP.RU