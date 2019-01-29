2019-01-29T20:54:12+03:00
Общество

На одной из улиц Рязани организовали круглосуточный вывоз снега – и это не центр города

Автомобилистов убедительно просят убрать машины с проезжей части
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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С 8.00 среды, 30 января и до утра четверга на улице Татарской организуют круглосуточный вывоз снега, сообщила пресс-служба горадминистрации.

– Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой отнестись с пониманием к работе снегоуборочной техники и не парковать вдоль дороги личный транспорт, – говорится в сообщении.

Напомним, что в среду синоптики обещают мокрый снег и, судя по прогнозам Гидрометцентра на ближайшие дни, температура будет только расти.

Так что если не дать дирекции благоустройства совершить этот подвиг сейчас и нормально отработать, вместо снега придется откалывать уже глыбы льда. А второго такого трудового порыва рязанцы могут и не дождаться. Тогда уж до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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