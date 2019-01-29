Бывший зампред правительства возглавил рязанское отделение правящей партии

29 Янв. 18:04 2019-01-29T18:10:09+03:00

На тайном голосовании кандидатура Сергея Филимонова победила почти с троекратным преимуществом

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Во вторник, 29 января, состоялось первое заседание созданного недавно рязанского городского отделения партии «Единая Россия». На нем партийцы выбрали своего руководителя.

Были предложены две кандидатуры: бывшего зампреда регионального правительства Сергея Филимонова (сегодня возглавляет контрольно-счетную палату Рязани) и директора рязанской школы №7 Николая Червакова. Большинством голосов – почти с троекратным преимуществом – победу одержал Сергей Филимонов.

Секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин отметил, что коллеги хорошо знают и уважают Сергея Владимировича.

ИСТОЧНИК KP.RU