Бывший зампред правительства возглавил рязанское отделение правящей партии
Во вторник, 29 января, состоялось первое заседание созданного недавно рязанского городского отделения партии «Единая Россия». На нем партийцы выбрали своего руководителя.
Были предложены две кандидатуры: бывшего зампреда регионального правительства Сергея Филимонова (сегодня возглавляет контрольно-счетную палату Рязани) и директора рязанской школы №7 Николая Червакова. Большинством голосов – почти с троекратным преимуществом – победу одержал Сергей Филимонов.
Секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин отметил, что коллеги хорошо знают и уважают Сергея Владимировича.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»