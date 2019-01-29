В среду рязанцам обещают мокрый снег
А для полноты ощущений – туман
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 30 января.
По информации синоптиков, в среду ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег – осадки до 1 мм (в пересчете на воду). Днем небольшой снег и мокрый снег, местами гололед. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -11...-6°С, днем воздух прогреется до -6...-1°С.
Вниманию водителей: в ночь на среду и в первой половине дня – туман. На дорогах гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU