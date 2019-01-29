2019-01-29T16:35:18+03:00
Спорт

ФК «Рязань» приступил к полноценным тренировкам

Подопечным Гарника Аваляна предстоит серия контрольных матчей и южные сборы
Павел АВЕРИН
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Игроки занимаются в основном в зале. Фото: пресс-служба ФК "Рязань"Игроки занимаются в основном в зале. Фото: пресс-служба ФК "Рязань"
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В настоящий момент ФК «Рязань» тренируется в зале «Арены АТРОН» и в манеже «Юность». Занятия на «Спартаке» проходят как в тренажерном зале, так и на поле. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

- Больных и травмированных в команде нет, все игроки в строю. Во время зимней паузы ребята поддерживали себя в форме, сейчас же мы приступаем к плотной работе, - главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян доволен. - Что касается селекционной работы, рад возвращению Георгия Журавлева. Также ждем на просмотр еще нескольких игроков, чтобы усилиться.

9 февраля ФК «Рязань» сыграет с «Велесом» , 16 - померяется силами со «Строгино», 23 февраля сразится с «Торпедо - Владимир». Все контрольные матчи пройдут на выезде. В начале марта в планах команды – южный сбор. Первый официальный матч ОЛИМП-Первенства ПФЛ рязанцы проведут 6 апреля на своем поле с ФК «Салют Белгород».

ИСТОЧНИК KP.RU

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