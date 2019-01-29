В Касимовском районе Рязанской области решается, кто будет его новым главой

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-29T16:31:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 29 января, Касимовская районная дума собралась на внеочередное заседание. Основным вопросом повестки дня значилось проведение конкурса на замещение должности главы администрации Касимовского района.

Было принято решение назначить итоговое заседание на 18 марта. Именно в этот день комиссия подведет итоги конкурса на замещение вакантной должности.

В комиссию, по информации издательства «Пресса», вошли: председатель Касимовской районной думы Сергей Новиков, юрисконсульт аппарата думы Елена Асанова, председатель Совета ветеранов Касимовского района Николай Сычев, еще троих ее членов назначит губернатор Николай Любимов.

Напомним, что полномочия бывшего главы администрации Касимовского района Валерия Лунина закончились в сентябре 2018 года. В настоящее время обязанности главы администрации исполняет Юрий Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU