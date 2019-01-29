В марте в Рязань приедет рэпер Тима Белорусских

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-29T16:11:53+03:00

На большой сольном концерте артист исполнит свои хиты и трэки из нового альбома

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15 марта в Deep Club выступит восходящая звезда рэпа Тима Белорусских. Репер приедет в Рязань впервые – для презентации своего нового альбома.

Теперь уже 20-летний исполнитель из Республики Беларусь «выстрелил» в 2017-м году: сначала композиции учащегося Минского экономического колледжа завоевали популярность в соцсетях, а позже – в сентябре 2018-го – его песня «Мокрые кроссы» заняла второе место в чарте «Яндекс.Музыки». Тогда же прошли первые сольные концерты артиста.

В альбом «Твой первый диск – моя кассета», который выйдет 30 января, войдут семь трэков: «Я больше не напишу», «Витаминка», «Возвращаться уже поздно», «Цветочный сад», «Руферы», «Мальчик-бабл-гам» и «Песня-SOS».

Помимо них на концерте в Рязани Тима Белорусских исполнит и хиты, принесшие ему популярность – «Мокрые кроссы», «Незабудку», «Не онлайн» и другие.

Организаторы обещают только качественное шоу!

Начало концерта в 19.00.

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На правах рекламы.