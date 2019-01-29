В Рязани завершился турнир по русским шашкам среди инвалидов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-29T16:02:44+03:00

В числе прочих в нем приняли участие 14 детей с ограниченными возможностями здоровья

Изменить размер текста: A A

В Рязани прошли чемпионат и первенство города по русским шашкам среди членов Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. В турнире принимали участие 38 спортсменов, в том числе 14 детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В группе слабовидящих спортсменов лучший результат показал Николай Журавлев, за ним следуют Дмитрий Железнов и Петр Гончаров. Среди инвалидов по общему заболеванию победил Геннадий Манторов, на втором месте Игорь Кучумов, замкнул тройку лидеров Сергей Фатин. Среди женщин победила Нина Маркова, второе место заняла Светлана Жигулина, третье – Лидия Бакаусова.

Лучшие результаты среди юных шашистов показали Николай Балакин и Варвара Колесникова (1 место), Фердабс Азимов и Дарья Меркушина (2 место), Константин Крючков и Софья Храпова (3 место).

Главным судьей соревнований выступил Аркадий Горнев.

ИСТОЧНИК KP.RU