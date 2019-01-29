2019-01-29T15:28:47+03:00
Происшествия

Рязанцы поддержали мошенницу – судья посчитал это лжесвидетельством

Троица доброжелателей совокупно заплатила около ста тысяч
Антон ВОХЕЧ
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Скопинским районным судом вынесены обвинительные приговоры в отношении трех местных жителей по ст. 307 УК (дача заведомо ложных показаний). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Полиция совместно с ФСБ провела расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суд в качестве свидетелей были вызваны трое знакомых женщины. «По дружбе» они пытались помочь ей избежать уголовного наказания, давали ложные показания, хотя в установленном порядке были предупреждены о санкциях в случае лжесвидетельства.

Суд критически отнесся к их словам - они опровергались многочисленными показаниями других свидетелей, документальными материалами и средствами объективного контроля. В отношении мошенницы был вынесен обвинительный приговор, а в отношении ее знакомых – возбуждены уголовные дела. Двое «доброхотов» были оштрафованы на 40 000 рублей. Третья подсудимая, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, оштрафована на 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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