В рязанском райцентре регулярно плакал ребенок – полицейские возбудили уголовное дело
В райцентре Сасово в одной из квартир многоэтажного дома с регулярной периодичностью громко рыдал ребенок. Информация об этом стала известна сотрудникам полиции.
В ходе проверки инспектора по делам несовершеннолетних установили, что мама 4-летней девочки ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности.
31-летняя женщина воспитывала дочку без отца и неоднократно срывала свои эмоции на ребенке, причиняя вред его физическому, нравственному и психологическому развитию. Медики со своей стороны выяснили, что мама совершенно не занималась девочкой: не объясняла навыки личной гигиены, не принимала мер для развития и игнорировала рекомендации врачей.
Семья жила в основном за счет бабушки ребенка. В семье часто возникали скандалы из-за того, что 31-летняя женщина не желала трудоустраиваться.
В отношении 31-летней мамы возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Ребенок пока оставлен в семье, но контроль со стороны полицейских и медиков за состоянием девочки увеличен в разы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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