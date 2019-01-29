2019-01-29T15:24:16+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре регулярно плакал ребенок – полицейские возбудили уголовное дело

31-летняя мама обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских прав
Роман ДОРОФЕЕВ
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В райцентре Сасово в одной из квартир многоэтажного дома с регулярной периодичностью громко рыдал ребенок. Информация об этом стала известна сотрудникам полиции.

В ходе проверки инспектора по делам несовершеннолетних установили, что мама 4-летней девочки ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности.

31-летняя женщина воспитывала дочку без отца и неоднократно срывала свои эмоции на ребенке, причиняя вред его физическому, нравственному и психологическому развитию. Медики со своей стороны выяснили, что мама совершенно не занималась девочкой: не объясняла навыки личной гигиены, не принимала мер для развития и игнорировала рекомендации врачей.

Семья жила в основном за счет бабушки ребенка. В семье часто возникали скандалы из-за того, что 31-летняя женщина не желала трудоустраиваться.

В отношении 31-летней мамы возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Ребенок пока оставлен в семье, но контроль со стороны полицейских и медиков за состоянием девочки увеличен в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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