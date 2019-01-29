Рязанские нефтепереработчики оказали помощь поселку Турлатово

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-29T15:02:25+03:00

Выделенные деньги АО «РНПК» пойдут в том числе и на благоустройство местного парка.

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К решению задач местного самоуправления подключился бизнес. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») в рамках реализации корпоративной программы благотворительности оказало помощь поселку Турлатово Рязанского района.

В местной средней школе на выделенные средства установят новые пластиковые окна, а в Доме культуры отремонтируют крышу и приобретут необходимое оборудование для концертной деятельности.

В самом же поселке продолжатся работы по благоустройству местного парка отдыха. Администрация Турлатово планирует закупить брусчатку и летом заняться формированием в парке пешеходного тротуара, организовать уличное освещение, установить скамейки, спортивное оборудование.

Помощь Турлатово и его жителям – не единственный благотворительный проект АО «РНПК». Поддержку уже получили три рязанские больницы и Окский заповедник. На полученные средства медучреждения приобрели новое медицинское оборудование, которое позволит повысить качество оказания лечебно-диагностических услуг жителям региона. Заповедник приобретет моторное судно для оперативной работы в борьбе с браконьерами и для патрулирования прибрежной территории.

НАША СПРАВКА

Активное участие в развитии регионов производственной деятельности – часть политики социальной ответственности ПАО «НК «Роснефть». АО «РНПК» поддерживает поселок и его жителей на регулярной основе. Всего в Турлатовском сельском поселении проживают 3600 человек, около половины из них – пенсионеры, 200 детей обучаются в школе. В 2016 году завод приложил усилия, чтобы в поселке появились детская и спортивная площадки, была благоустроена территория под парк для отдыха жителей. В 2017 году нефтяники высадили в поселке свыше 300 саженцев сосны и березы. В течение года завод активно сотрудничал со школой поселка, организуя для учащихся мероприятия, направленные на экологическое просвещение и развитие экологической культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU