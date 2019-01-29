2019-01-29T15:40:04+03:00
Экономика

Рязанские сельхозпредприятия в 2018 году увеличили производство

Мяса сделали на 60% больше, творога - на 14,5%
Константин МОГИЛИН
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области увеличили производство в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в минувшем году предприятия отрасли реализовали продуктов и напитков на сумму 47,7 миллиарда рублей.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, по сравнению с 2017 годом производство мяса и субпродуктов увеличилось на 60%, творога - на 14,5%, макаронных изделий - на 11,6%, кондитерских - на 11,4%, сливочного масла - на 9%, переработанного картофеля и безалкогольных напитков - на 7,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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