Рязанские сельхозпредприятия в 2018 году увеличили производство
Мяса сделали на 60% больше, творога - на 14,5%
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области увеличили производство в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в минувшем году предприятия отрасли реализовали продуктов и напитков на сумму 47,7 миллиарда рублей.
По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, по сравнению с 2017 годом производство мяса и субпродуктов увеличилось на 60%, творога - на 14,5%, макаронных изделий - на 11,6%, кондитерских - на 11,4%, сливочного масла - на 9%, переработанного картофеля и безалкогольных напитков - на 7,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU