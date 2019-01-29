2019-01-29T14:37:14+03:00
Здоровье

Рязанцы могут бесплатно провериться на эпилепсию

Специальный кабинет открылся при медицинском университете
Константин МОГИЛИН
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В поликлинике Рязанского государственного медицинского университета открылся кабинет эпилептологического приема, записаться на который может любой из рязанцев. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

В новом кабинете проводят комплексное обследование пациентов при постановке диагноза эпилепсия, а также изучают функции головного мозга, приводящие к периодически повторяющимся приступам эпилепсии.

Прием пациентов с эпилепсией и другими, требующими диагностики неврологическими расстройствами, проводится по предварительной записи в поликлинике РязГМУ по полису ОМС.

Запись по телефону: +7 (4912) 97-18-63

График работы эпилептологического кабинета: вторник и четверг - с 15.00 до 18.00.

Адрес: Рязань, ул. Высоковольтная, д.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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