2019-01-29T14:39:18+03:00
Происшествия

Убийство рязанки случайно предотвратил ее сын

Ссора бывших сожителей едва не переросла в кровавую расправу
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В январе 2019 года Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на решение районного суда по делу о покушении на убийство.

История произошла еще в октябре 2017 года в Александро-Невском районе. Женщина решила поговорить со своим бывшим сожителем о задолженности по алиментам и коммунальным платежам. Мужчина в это время находился в состоянии алкогольного опьянения. Разговор перерос в скандал.

Злоумышленник решил убить бывшую возлюбленную. Достал нож и нанес своей жертве удар в область грудной клетки. Затем, не извлекая клинка, он стал давить на рукоять, чтобы довершить убийство. Женщина все еще подавала признаки жизни. Тогда мужчина вынул нож из тела своей жертвы и рассыпался новыми угрозами. В это время в помещение вошел общий сын «супругов», который и спугнул убийцу.

Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Апелляционный суд оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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