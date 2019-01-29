Убийство рязанки случайно предотвратил ее сын
В январе 2019 года Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на решение районного суда по делу о покушении на убийство.
История произошла еще в октябре 2017 года в Александро-Невском районе. Женщина решила поговорить со своим бывшим сожителем о задолженности по алиментам и коммунальным платежам. Мужчина в это время находился в состоянии алкогольного опьянения. Разговор перерос в скандал.
Злоумышленник решил убить бывшую возлюбленную. Достал нож и нанес своей жертве удар в область грудной клетки. Затем, не извлекая клинка, он стал давить на рукоять, чтобы довершить убийство. Женщина все еще подавала признаки жизни. Тогда мужчина вынул нож из тела своей жертвы и рассыпался новыми угрозами. В это время в помещение вошел общий сын «супругов», который и спугнул убийцу.
Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.
Апелляционный суд оставил приговор без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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