Рязанец со второй попытки отсудил у дорожников деньги за разбитый автомобиль

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-29T13:32:07+03:00

С «Рязаньавтодора», не убравшего с дороги поваленные деревья, взыскали 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Областной суд рассмотрел апелляцию по иску рязанца, которому ранее отказали в возмещении материального ущерба за разбитый автомобиль. Свои требования мужчина обратил к региональному минтрансу, АО «Рязаньавтодор» и ГКУ РО «Бельковское лесничество».

В июле 2016 года машина истца, за рулем которой был другой человек, врезалась в поваленные на дорогу в деревья. В результате травмы получил пассажир, а само транспортное средство пострадало настолько сильно, что оценочная стоимость ремонта превысила его собственную цену.

Районная инстанция, куда сначала обратился автовладелец, виновных ни в одном из ответчиков не увидела. Оказалось, что на том же участке (территория Бельковского лесничества) в те же дни, когда случилось ДТП, орудовали «черные лесорубы». Они-то и могли создать препятствие на дороге, поэтому истцу посоветовали обратиться снова, когда полиция найдет преступников.

Однако судья уровнем выше решил иначе: полномочия по обслуживанию дороги переданы «Рязаньавтодору», именно эта организация отвечает за безопасность проезжей части и должна была убрать поваленные деревья. В итоге решением, уже вступившим в законную силу, в пользу истца взысканы 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU