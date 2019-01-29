В рязанской глубинке у москвички украли и сожгли мопед

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-29T15:20:58+03:00

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Полиция раскрыла кражу скутера из дома в поселке Михайлов. Сначала местные жители, а затем и оперативники прознали, что у компании с сомнительной репутацией появился мопед. Причем завести его трое молодых людей от 15 до 18 лет никак не могли.

Когда дело дошло до беседы с полицейскими, парни заявили, что скутера у них нет и никогда не было, а позже на окраине соседнего населенного пункта был найден обгоревший остов транспортного средства.

- Удалось выяснить, что похожий мопед принадлежал 53-летней жительнице Москвы, которая владеет дачным домом в Михайловском районе. Недавно кто-то увел его, взломав дверь жилища, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о краже и умышленном уничтожении чужого имущества. Как оказалось, не сумев завести скутер, ребята решили сжечь его, чтобы скрыть улики.

ИСТОЧНИК KP.RU