2019-01-29T13:02:00+03:00
Авто

Две рязанские дороги начали обрабатывать чистой солью вместо песка

Причем из числа всех регионов наш в этом «эксперименте» федерального управления – первый
Мария БЛИНОВА
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Два участка федеральных трасс, проходящих по Рязанской области, начали обрабатывать чистой солью и солевым раствором – вместо пескосоляной смеси. Речь идет о дорогах Р-22 «Каспий» и Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. В сумме протяженность этих двух трасс в нашем регионе – почти 240 км.

По информации пресс-службы федерального учреждения Упрдор Москва-Волгоград, для перехода на новую технологию его подрядчик купил более 20 новых машин – старая спецтехника соль распылять не могла.

– Скорость химической реакции у раствора значительно выше, благодаря этому ликвидировать скользкость удается быстрее, – говорится в сообщении дорожников.

Еще один плюс этого реагента в том, что для обработки трасс его требуется куда меньше, чем пескосоляной смеси. Например, при температуре воздуха -5 градусов достаточно 30 граммов соли на 1 кв. метр, смеси же – в 5 раз больше. А это значит, что за один и тот же отрезок времени дорожники могут обработать гораздо большую площадь. Кроме того, после соли на дороге не остается грязи.

Работать по новой технологии в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград начало нынешней зимой и сейчас рассматривает возможность применения этого опыта в других регионах.

Напомним, трасса Р-22 «Каспий» проходит через Михайловский, Пронский, Скопинский, Ряжский и Александро-Невский районы.

Дорога Калуга-Тула-Михайлов-Рязань – через Михайловский, Захаровский и Рязанский районы.

В сумме протяженность этих двух трасс в нашем регионе – почти 240 км.

В сумме протяженность этих двух трасс в нашем регионе – почти 240 км.

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