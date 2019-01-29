Рязанские полицейские раскрыли кражу, о которой не знал даже владелец имущества

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-29T13:23:53+03:00

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Полицейские раскрыли кражу бензопилы, когда ее владелец даже не знал о пропаже. Тумских правоохранителей привлекла информация, что на окраине поселка ранее судимый 38-летний мужчина пытается за копейки продать бензопилу.

Выяснилось, что ранее этот инструмент принадлежал другому 38-летнему жителю поселка.

- Полицейские приехали к нему, и оказалось, что потерпевший только при них заметил пропажу бензопилы. Он давно не заглядывал в ту часть дома, где хранился инструмент, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что, зайдя проведать приболевшего соседа, мужчина приметил бензопилу и, уходя, незаметно забрал ее. Похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU