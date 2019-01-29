2019-01-29T12:05:00+03:00
Происшествия

В рязанской деревне сгорел пустовавший после смерти хозяев дом

Эксперты говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".
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В конце прошлой неделе (25 января) в деревне Залесно-Чулково Кораблинского района сгорел дом.

Сообщение о возгорании поступило около десяти часов вечера. Когда на место происшествия приехали пожарные, здание уже пылало по всей площади. Обрушились перекрытия.

Известно, что не так давно хозяева дома умерли – в наследство никто не вступил. Однако все коммуникации к зданию были подведены. Издательство «Пресса», ссылаясь на экспертов, сообщает, что одной из основных причин ЧП называется короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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