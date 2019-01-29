На рязанской дороге пострадал пассажир легковушки
В понедельник, 28 января, около 16.00 в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 225 километре трассы М5 «Урал».
43-летний житель Саратовской области на легковом автомобиле Skoda Octavia, по предварительной информации, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавшую попутно «Ладу Приору».
В итоге пострадал пассажир отечественной машины. Ему оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось.
Напомним, что накануне в области произошло 5 ДТП, в которых травмы получили 7 человек. В том числе – пешеход, сбитый на улице Есенина облцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU