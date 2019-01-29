2019-01-29T11:43:14+03:00
Происшествия

На рязанской дороге пострадал пассажир легковушки

Предполагаемый виновник аварии цел и невредим
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В понедельник, 28 января, около 16.00 в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 225 километре трассы М5 «Урал».

43-летний житель Саратовской области на легковом автомобиле Skoda Octavia, по предварительной информации, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавшую попутно «Ладу Приору».

В итоге пострадал пассажир отечественной машины. Ему оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось.

Напомним, что накануне в области произошло 5 ДТП, в которых травмы получили 7 человек. В том числе – пешеход, сбитый на улице Есенина облцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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