2019-01-29T11:15:01+03:00
Происшествия

В Рязани на улице Есенина молодой водитель сбил мужчину

Авария произошла в двухстах метрах от городской станции скорой помощи
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 28 января, около 18.25 в Рязани сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Есенина.

19-летний москвич на автомобиле Volvo сбил 45-летнего рязанца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, однако госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 54 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 2534 нарушения ПДД, в том числе 7 фактов управления в пьяном виде.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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