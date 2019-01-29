2019-01-29T10:39:18+03:00
Общество

Рязанских водителей предупреждают о сильном тумане

Видимость упадет до 200-500 метров
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало срочную информацию регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – данные об изменении погодных условий на вторник, 29 января.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы и до конца суток местами на территории области ожидается туман – видимость упадет до 200-500 метров.

Напоминаем, единый номер вызова экстренных служб в Рязанской области – 101.

Единый «телефон доверия» регионального управления МЧС России – 8 (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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