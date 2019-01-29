Рязанских водителей предупреждают о сильном тумане
Видимость упадет до 200-500 метров
Изменить размер текста:
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало срочную информацию регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – данные об изменении погодных условий на вторник, 29 января.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы и до конца суток местами на территории области ожидается туман – видимость упадет до 200-500 метров.
Напоминаем, единый номер вызова экстренных служб в Рязанской области – 101.
Единый «телефон доверия» регионального управления МЧС России – 8 (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU