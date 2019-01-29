На дорогах Рязанской области вновь введут временные ограничения для тяжелого транспорта

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-29T10:29:57+03:00

Они будут действовать в период оттепели и в экстремальную жару

Изменить размер текста: A A

В апреле (даты еще не определены) 2019 года и в случае экстремальной жары летом в Рязанской области будут вводиться ограничения для проезда тяжелого транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения. Речь идет о тех автомобилях, предельная допустимая нагрузка на одну ось у которых превышает 4 или 4,5 тонны в зависимости от дороги.

Проект постановления опубликован на ryazangov.ru. В документе разъясняется, что весеннее ограничение произойдет во время оттепели, когда дороги будут «переувлажнены». Летом же проезд «тяжеловесов» запретят при температуре воздуха свыше 32 градусов, причем учитываться будут данные областного филиала Гидрометцентра.

Исключения в обоих случаях составят пассажирский транспорт, дорожная техника и грузы, необходимые при ликвидации ЧП. При ограничениях в апреле также разрешат двигаться превышающим порог грузовикам с едой, животными, лекарствами, топливом, семенами, удобрениями и почтой.

ИСТОЧНИК KP.RU