ХК «Рязань» попытается в матче с усть-каменогорским «Торпедо» прервать серию поражений

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-29T09:57:32+03:00

Судя по статистике, соперник слабее «горожан», но фактор нового тренера и мощный кадровый потенциал могут сыграть свою роль

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В минувшем сезоне Мисхат Фахрутдинов вывел торпедовцев на 7 место, но в плей-офф «Торос» оказался в серии сильнее 1-4. В межсезонье в «Торпедо» серьезно сменился состав, однако старт команды в чемпионате удачным не назовешь. В конце сентября – октябре «Торпедо» выдало отрезок из девяти поражений в 11 матчах. Неудачно играет «Устинка» на выезде, являясь по этому показателю двадцатой командой ВХЛ.

В новогоднее трансферное «окно» отправили в отставку Фахрутдинова, на место которого пришел полтора года назад завершивший карьеру Евгений Фадеев. В последних матчах торпедовцы уверенно победили «Югру» 5:2, по буллитам проиграли динамовцам из Северной столицы 2:3, а затем уступили СКА-Нева 1:2. Заметьте, это были игры с лидерами ВХЛ.

Если говорить о хозяевах льда, то поражение от столичной «Звезды» 1:2 и «бесхребетная» игра с «Химиком» (0:3) просто обязаны подстегнуть подопечных Павла Десяткова, частенько не находящего воплощения своей тренерской мысли на льду, а потому тасующего состав по ходу матча. Немаловажно также, кто займет место в воротах «Рязани»: провалившийся с «химиками» Петр Кочетков или экс-торпедовец Сергей Денисов. Да и фактор трибун будет также весьма весомым.

В турнирной таблице «Рязань» и «Торпедо» практически соседствуют. Хозяева льда — на 12 месте с 56 очками, торпедовцы занимают 16 строчку, имея в активе 50 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU