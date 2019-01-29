2019-01-29T09:44:16+03:00
Общество

В храм Рязани привезут мощи Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Святыня пробудет в городе до конца февраля
Мария БЛИНОВА
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6 февраля в Крестовоздвиженский храм Дашково-Песочни Рязани привезут частицу мощей Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

– Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых. О нем Иисус Христос сказал: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель прославляется Церковью, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас», – говорится в сообщении епархии.

Мощи привезут из села Пощупово – из Иоанно-Богословского монастыря. Встречать святыню в храме Дашково-Песочни будут в 15.00. Мощи пробудут здесь до 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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